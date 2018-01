McGregor raakt Lightweight-titel kwijt

De UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld, neemt Conor McGregor zijn wereldtitel bij de lichtgewichten af. De organisatie vindt dat hij al te lang niet meer in de octagon – de MMA-kooi van de UFC - heeft gestaan.

McGregor was vorig jaar nog te zien in de Money Fight tegen Floyd Mayweather, maar zijn laatste MMA-wedstrijd dateert al van veertien maanden geleden. Toen behaalde McGregor zijn wereldtitel bij de lichtgewichten.

Ook zijn comeback is niet voor meteen. McGregor wil pas in september terugkeren, waardoor hij in totaal zo’n twee jaar niet in de octagon heeft gestaan. Té lang voor de UFC, die hem daarom zijn wereldtitel bij de lightweights wil afnemen. In 2017 raakte hij om diezelfde reden zijn featherweight-titel al kwijt.

De UFC plant nu een nieuwe wedstrijd voor de wereldtitel bij de lichtgewichten. Waar en wanneer die zal plaatsvinden, is nog onbekend. Wel is geweten dat Tony Ferguson en Khabib Nurmagomedov om de titel mogen strijden.