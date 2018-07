Mbappé over kritiek: "Sorry, maar we staan wel in de finale"

Aanvallers Kylian Mbappé en Olivier Giroud waren erg gelukkig gisteravond na de gewonnen halve finale op het WK voetbal tegen de Rode Duivels (1-0). Mbappé kreeg wel heel wat kritiek op zijn onsportief gedrag op het einde van de wedstrijd. “Ik excuseer me als mensen zich beledigd voelen”, zegt hij.

“Dit is werkelijk ongelooflijk”, zegt Mbappé. “Zoals ik al eerder zei, dit is een droom die waar wordt. Ik heb hier geen woorden voor, het is buitengewoon. Er rest ons nu nog één wedstrijd, maar we mogen fier zijn op hetgeen we al gepresteerd hebben.”

Kritiek

In de slotminuten probeerde Mbappé de match te rekken op een wel heel onsportieve manier. De aanvaller excuseert zich daarvoor. “Mensen denken wat ze willen, als ik hen beledigd heb, excuseer ik me”, zei hij. “Maar ik sta in de finale.”

Toen de Belgen in de 92ste minuut mochten ingooien, pakte Mbappé de bal. Hij gaf hem niet aan Alderweireld, die klaarstond, maar dribbelde hem opnieuw in het veld. Daarvoor kreeg Mbappé uiteindelijk een gele kaart.

Jongensdroom

Ook Olivier Giroud sprak van een jongensdroom. "We zijn zo fier dit te kunnen delen met onze naasten, vrienden, familie en heel Frankrijk", aldus de Chelsea-aanvaller. "Het is nog niet gemakkelijk geweest op dit WK. We hebben er alles aangedaan en negentig minuten gestreden.”

