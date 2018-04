Mazzu: "Begrijp niet waarom de VAR er is"

Ook op de persconferentie bleef Felice Mazzu, de trainer van Sporting Charleroi, verderrazen. “De videoref is vandaag niet gebruikt omdat Charleroi een kleine ploeg is.” Charleroi kreeg een betwistare penalty tegen, die Anderlecht-spits Teodorczyk succesvol omzette.

Meteen na de match was Mazzu al niet te spreken over de scheidsrechterlijke beslissingen. Maar ook nog een tijdje later, op de persconferentie, sprak de Charleroi-coach harde taal tegenover de arbitrage: “Ik begrijp niet waarom er een videoref is.”

“Hij is er nu twee weken, en wordt al twee weken niet gebruikt. De videoref is niet gebruikt omdat Charleroi een kleine ploeg is”, voegde een uiterst ontgoochelde Mazzu er nog aan toe.