Matthias Casse Europees kampioen judo

Onze landgenoot Matthias Casse heeft zich op de Europese Spelen in Minsk tot Europees kampioen gekroond in de klasse tot 81 kilogram. In de finale won de Belg van de Bulgaar Ivanov.

Een twintigtal seconden voor het einde sloeg Casse toe en wierp zijn tegenstander over de schouder. Een waza-ari die hem een punt opleverde en dat volstond voor het goud.

Het judotoernooi op de Europese Spelen geldt ook als EK en dus mag Casse zich nu ook de titel van Europees kampioen toe-eigenen. In 2017 werd Casse bij de junioren nog wereldkampioen in de klasse tot 81 kg.

Casse zorgt zo voor het vijfde Belgische eremetaal op de Europese spelen in de Wit-Russische hoofdstad. Zaterdag bezorgde Jorre Verstraeten België brons in de categorie tot 60 kg. De overige drie medailles kwamen op naam van de acrogymploeg, die uitpakte met twee keer goud en één keer zilver.