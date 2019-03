Matthews schiet raak in Catalonië, De Gendt blijft probleemloos leider

Michael Matthews heeft vandaag de tweede etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. In een sprint bergop was de Australiër sneller dan de Spanjaard Alejandro Valverde en de Zuid-Afrikaan Daryl Impey. Onze landgenoot Thomas De Gendt kende een probleemloze dag en behoudt zijn leiderstrui.

De etappe over 167 kilometer kreeg een typisch koersverloop: een ongevaarlijke vlucht van drie renners (Gregaard, Cerny, Minnaard) werd onder controle gehouden door het peloton.

Het trio behaalde een maximale voorsprong van ruim zeven minuten, maar toen verhoogden Sunweb en Movistar in de achtervolging het tempo. Ook Lotto-Soudal stak af en toe een handje toe, al beleefde De Gendt daags na zijn ritwinst vooral een rustige dag in de staart van het peloton.

Valpartij Froome

De finale werd opgeschrikt door een valpartij van onder meer Chris Froome. De viervoudige Tourwinnaar van Team Sky kon snel weer verder, ondanks schaafwonden op de rechterbil. Bij z’n achtervolging kreeg hij echter geen steun en zo moest de Brit maar liefst negen minuten toegeven. Sky lijkt dus nu volop de kaart van co-kopman Bernal te moeten trekken.

Punchers op de afspraak

In de heuvelachtige slotfase werden alle vluchters teruggegrepen. Impey ging als eerste aan in de verwachte groepssprint. Matthews en Valverde volgden in zijn spoor en gingen nog gezwind over de Zuid-Afrikaan.

Morgen wordt een belangrijke dag voor de klassementsrenners, en naar alle waarschijnlijkheid een moeilijke voor Thomas De Gendt: de aankomst ligt na 180 kilometer op een klim buiten categorie.