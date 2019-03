Mathieu van der Poel wint “mini Parijs-Roubaix”

Vier dagen na zijn val in Nokere Koerse heeft Mathieu van der Poel de semiklassieker GP Denain op zijn naam geschreven. De Nederlandse kampioen kwam solo over de streep in de “mini Parijs-Roubaix”.

De renners moesten in de GP Denain over twaalf kasseistroken die in totaal goed zijn voor meer dan 20 kilometer dokkeren over de stenen. Een kolfje naar de hand van van der Poel. Hij toonde geen last meer te hebben van zijn val en soleerde naar de zege. Aan de aankomst had de Nederlandse kampioen drie seconden voorsprong op het sprintend peloton. De Fransman Marc Sarreau (Groupama-FDJ) werd tweede, Timothy Dupont (Wanty-Gobert) derde en Emiel Vermeulen (Natura4Ever) vijfde.

Voor Van der Poel was het zijn tweede zege dit wegseizoen. In februari, kort nadat hij de wereldtitel veldrijden had veroverd, debuteerde hij op de weg met een ritzege in de Ronde van Antalya.