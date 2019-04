Mathieu van der Poel wint in Frankrijk met indrukwekkende sprint

Nog geen week na zijn overwinning in Dwars door Vlaanderen is het alweer prijs voor Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen heeft in Circuit Cycliste Sarthe de eerste etappe gewonnen met een indrukwekkende jump. In een pelotonsprint sprong hij net voor de finish op en over Boris Vallée, die op weg leek naar de zege.

Winst in Dwars door Vlaanderen en de GP de Denain en een vierde plek in zowel de Ronde van Vlaanderen als Gent-Wevelgem, een mooi begin voor Mathieu van der Poel's eerste voorjaar op de weg.

Indrukwekkende sprint

Alsof dat nog niet genoeg was, won het supertalent nu ook de eerste etappe in Circuit Cycliste Sarthe. In een sprint klopte hij Boris Vallée en Bryan Coquard.

Ideaal parcours

De Circuit Cycliste Sarthe is een rittenkoers van vier etappes. Morgen krijgen de renners een vlakke rit voorgeschoteld. De twee volgende etappes lijken telkens op maat van klassieke renners, met korte maar pittige beklimmingen.

Ideaal dus voor Mathieu van der Poel, die de komende dagen zijn leiderstrui moet verdedigen. Vorig jaar won Guillaume Martin de rittenkoers.