Mathieu Van Der Poel evenaart record Sven Nys

Mathieu Van Der Poel heeft de achtste en laatste manche van de Superprestige gewonnen in Middelkerke. De Nederlander scoort zo acht op acht en evenaart daarmee het record van Sven Nys uit het seizoen 2006-2007.

Ongenaakbaar, Mathieu Van Der Poel, alweer. Even stijlvol als hij arriveerde in een Ferrari, soleerde hij naar de zege. Zelfs na zijn skivakantie is hij een paar maten te groot voor zijn tegenstanders.

Tuimelperte

Het startschot weerklonk en de renners spurtten naar voren. Toppers als Aerts, Van Der Poel en Vanthourenhout zaten goed mee vooraan.

Even paniek toen Mathieu Van Der Poel in de eerste ronde een tuimelperte maakte in het zand, maar zonder veel erg. De Nederlander kwam weer snel vooraan aansluiten.

Derde ronde

In de derde ronde achtte de wereldkampioen zijn moment gekomen. Hij sloeg een kloofje met Vanthourenhout. De vogel was gaan vliegen, alweer.

In de achtergrond reed een sterke Michael Vanthourenhout voortdurend in tweede positie rond. Aerts, die een iets mindere dag had, was de hele koers op achtervolgen aangewezen. De Belgisch kampioen vervolledigde wel het podium.

Eindklassement

In het eindklassement heeft Mathieu Van Der Poel het maximum van de punten, 120 op 120. Toon Aerts eindigt, na een sterk seizoen, tweede op dertien punten van de wereldkampioen.