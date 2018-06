Martinez: "We gaan niet naar WK om wereldkampioen te worden"

Roberto Martínez heeft lef. Dat bewees de 44-jarige Spaanse bondscoach van de Rode Duivels onder meer door zich niet bezig te houden met de publieke opinie en Radja Nainggolan thuis te laten van het WK. Maar als het op de ambities voor het WK aankomt, blijft Martínez toch eerder voorzichtig. ”We gaan niet naar Rusland om wereldkampioen te worden, wel om het te proberen”, stelde de bondscoach in een interview met Le Soir.

De verwachtingen zijn hooggespannen in aanloop naar het WK. Voor velen is het moment om te oogsten aangebroken voor de Belgische ‘gouden generatie’, maar de bondscoach blijft zelf eerder voorzichtig. “We hebben een formidabele groep en we torsen de hoop van een natie mee op onze schouders”, aldus Martínez in ‘Le Soir’. “Maar we beseffen ook maar al te goed dat tegenspoed altijd om de hoek loert. Veel mensen denken dat laNden als Duitsland of Brazilië de tegenstand overklast hebben toen ze het WK wonnen, maar dat is niet waar. Ze hebben ook moeilijke matchen én geluk gehad, hoor.”

"We gaan niet om te winnen wel om te proberen"

“De mensen moeten niet verwachten dat we alles perfect zullen doen in Rusland en dat we met 3-0 zullen winnen tegen Panama. Dat gebeurt gewoon niet op een wereldkampioenschap. En als het toch gebeurt, dan zal dat enkel het gevolg zijn van verschillende factoren. Kijk, er kan maar één van de 32 landen het WK winnen. Wij maken nog kans, omdat we gekwalificeerd zijn. Landen als Nederland of Italië niet. Wij gaan niet naar Rusland om het WK te winnen, wel om het te proberen. Die nuance wil ik zeker maken. Ons eerste doel wordt om zo goed mogelijk te spelen. En als er een ploeg beter blijkt te zijn dan wij - als we er echt alles aan gedaan hebben - dan moeten en zullen we een nederlaag accepteren.”

“Niet verwacht dat ik langer dan twee jaar zou blijven”

Nog in het gesprek met ‘Le Soir’ geeft Martínez aan dat hij op het moment van zijn aanstelling niet verwacht had dat hij langer dan twee jaar bondscoach zou blijven. Martínez verlengde zijn contract in mei tot na het EK van 2020.

“Ik mijn hoofd had in me bij mijn aanstelling geëngageerd voor twee seizoenen. Ik dacht dat het werk bij een nationale ploeg minder boeiend zou zijn dan bij een club. Mijn doel was om met de Rode Duivels de kwalificatie voor het WK af te dwingen en om daarna ook naar Rusland te trekken. Maar ik heb gaandeweg meer interesse gekregen voor de jeugd en de mogelijkheid om de toekomst voor te bereiden. Toen de kans zich voordeed om twee jaar langer met de Rode Duivels te werken, had ik het gevoel dat het een goede zaak zou zijn voor de nationale ploeg dat ik mijn werk zou voortzetten. De voetbalbond is zelf met het voorstel op de proppen gekomen en ik wilde ook doorgaan.”