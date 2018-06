Martínez: "Tunesië wordt een echte test"

De Rode Duivels spelen morgen in het stadion van Spartak Moskou hun tweede WK-groepsmatch tegen Tunesië. Bondscoach Roberto Martínez verwacht een moeilijkere wedstrijd dan tegen Panama. "Het wordt een echte test", zei Martínez tijdens een persconferentie.

Bondscoach Martínez is op zijn hoede voor de Tunesiërs. "Tunesië is een ploeg die tactisch zeer flexibel is", zei hij. "De Tunesiërs spelen aan een zeer hoog tempo met maximaal twee baltoetsen. Het wordt dus een echte test. We weten dat ze vanaf de eerste minuut er alles aan zullen doen om de wedstrijd te winnen.”

"Naar onszelf kijken"

“We moeten vooral naar onszelf kijken”, gaat hij verder. “In de eerste wedstrijd tegen Panama hebben we de WK-stress van ons afgespeeld. Nu moeten we elke wedstrijd beter doen en groeien op het WK."

Vermaelen en Kompany

Thomas Vermaelen werkte gisteren in het basiskamp in Dedovsk zijn eerste groepstraining op Russische bodem af met de Rode Duivels. Ook Vincent Kompany trainde gisteren voor het eerst apart met de bal op het veld. Toch zullen zij niet spelen tegen Tunesië.

"Iedereen moet klaar zijn"

Zijn basiself wou Martínez nog niet vrijgeven. "Iedereen moet klaar staan om te spelen. Als we willen winnen, moeten zowel de basisspelers als de bankzitters fit zijn", zei de bondscoach. "Tegen Panama heb ik sommige spelers moeten teleurstellen door hen op de bank te plaatsen. Maar iedereen moet klaar zijn voor Tunesië. Enkel Thomas Vermaelen en Vincent Kompany zullen niet spelen, al zijn ze op medisch vlak wel al klaar."

Lees ook: Witsel: "Geen makkelijke wedstrijd tegen Tunesië"