Martinez is tevreden na "perfect feest voor Eden Hazard"

De Rode Duivels behouden zaterdag na een logische 3-0 thuisoverwinning tegen een zwak Kazachstan het maximum van de punten (9/9) in groep I van de EK-kwalificaties. "De eerste twintig minuten waren bepalend voor de prestatie", verklaarde bondscoach Roberto Martinez.

"Het begin van de wedstrijd gaf me het meest voldoening", zei de Spanjaard. "Als je niet goed start, moet je dat later in de wedstrijd goedmaken. De Kazachen hadden nog wedstrijdritme, veel van mijn spelers lagen al even stil. De eerste twee goals waren het resultaat van goed spel. We slaagden erin een goed georganiseerd team te ontregelen." "Na die goede beginperiode ging het de verkeerde richting uit. Kazachstan kon zo hoger spelen. Maar in het begin van de tweede helft zetten we dit recht door opnieuw scherp van start te gaan, met de derde goal als gevolg. We creëerden onze twee beste kansen, die we echter niet konden verzilveren.

Ik ben heel tevreden met de algemene focus van de groep." Als rechterwingback koos Martinez voor Timothy Castagne in plaats van Thomas Meunier. "We spelen twee wedstrijden in enkele dagen, en de wingbackpositie is de meest veeleisende positie in ons team. Castagne presteert met regelmaat op hoog niveau en hij is vol vertrouwen. Thomas Meunier had op het einde van het seizoen wat fysieke problemen. Het is belangrijk dat hij voldoende tijd krijgt om het duel van dinsdag tegen Schotland voor te bereiden."

Eden Hazard, die in maart in Cyprus zijn 100e cap verzamelde, werd zaterdag gevierd in het Koning Boudewijnstadion. "De voorbije dagen ging hij heel relaxed om met al het gedoe rond zijn transfer naar Real Madrid. Het was vanavond een perfect feest voor Eden. De fans hebben een fantastische sfeer gecreëerd, hij zal dit moment nooit vergeten. En dat verdient Eden ook", besloot Martinez.

Dinsdag (20u45) ontvangen de Belgen nog Schotland als seizoensafsluiter. De Schotten versloegen zaterdag Cyprus met 2-1.