Martinez: "Test die we nodig hadden"

Het publiek was niet tevreden met het geleverde spel tegen Portugal en liet dat met twee fluitconcerten ook duidelijk merken, maar Roberto Martinez lijkt zich voorlopig niet al te veel zorgen te maken. "Dit was de test die we nodig hadden", vertelde de bondscoach na de wedstrijd in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion.

"Portugal heeft veel ervaring en is een sterke tegenstander, zo zijn er niet al te veel. Onze eerste twintig minuten waren heel goed, nadien lieten we het fysiek wat afweten. Portugal kwam te veel en te lang aan de bal. Je moet kunnen afzien in een wedstrijd en dat hebben we vandaag ook gedaan. Al kan ik door de blessure van Kompany natuurlijk niet helemaal tevreden zijn. Het is duidelijk dat we nog werk hebben, er resten ons nog twee oefenwedstrijden."

Martinez wou absoluut de nul houden tegen Portugal en zette zijn elftal dus lager dan we gewend zijn. Toch werden er tamelijk wat kansen weggegeven en zat er voor de bezoekers zeker meer in dan een scoreloos gelijkspel. "Die clean sheet was inderdaad heel belangrijk, ik ben tevreden met de manier waarop we verdedigd hebben. Onze verdediging met drie stond er, al moeten we met iedereen verdedigen en aanvallen. Dit was een goeie oefening, het komt erop aan de juiste balans te vinden", besloot de bondscoach.