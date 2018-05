Martinez telt af naar WK-selectie

In een filmpje op de Twitterpagina van de Rode Duivels maakt bondscoach Martinez de fans warm voor de bekendmaking van de selectie voor het WK, morgenmiddag om twaalf uur.

In het filmpje is Roberto Martinez te zien aan een voetbaltafel. “Aanvaller… Even nadenken…”, zegt Martinez. “Doelman…check. Oké, en op het middenveld…Oké, ik ben klaar om te spelen. Maar wie zal er spelen in Rusland?”, klinkt het. De grote vraag is of Radja Nainggolan erbij zal zijn.