Martinez: "Prestatie zeker niet perfect"

De Rode Duivels deden gisteravond wat ze moesten doen en maakten in de eerste helft al komaf met een verdedigend ingesteld Egypte. Wat volgde was een niet meer dan logische 3-0 thuiszege, maar overtuigend was het weer niet en dus blijven de twijfels toch wel - en dat op exact een week voor de afreis naar Rusland.

"Onze prestatie was zeker niet perfect, maar we moeten uit onze fouten leren", vertelde de bondscoach na de wedstrijd in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion.

Tegen Portugal wou Martinez de verdedigende patronen testen, woensdag volgde een aanvallende test tegen de toch wel mindere voetbalgoden uit Egypte. Een degelijke 2-0 ruststand was vooral te danken aan een dartele Eden Hazard, voor wie het WK nu al mag beginnen. "Ik ben even tevreden als na de wedstrijd tegen Portugal. We zitten in een proces: sommige zaken zijn al goed, andere niet. Vooral de mentaliteit van de groep staat me aan. Verdedigend waren we niet perfect, maar we houden toch weer de nul: we gaan naar het WK als een team. Daar haal ik voldoening uit. Egypte had onder Hector Cuper nog geen enkele keer drie doelpunten geïncasseerd."

Na de fluitconcerten en de gezangen voor Radja Nainggolan baadde de Heizel tegen Egypte in een positieve sfeer. "Ik apprecieer altijd onze fans: alles wat we doen, is voor hen. Zij kunnen ons onoverwinnelijk laten voelen. Het is mooi om die chemie tussen spelers en fans te zien, dat hebben we nodig", besloot de bondscoach.