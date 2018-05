Martinez over Nainggolan: "Harde beslissing"

Rondslenterend in New York kreeg Roberto Martinez enkele vragen voorgeschoteld in de aanloop naar het WK. Wie wordt nu zijn belangrijkste pion in Rusland? Lukaku, De Bruyne of toch Hazard? “Een interessante vraag. Kijk, het is belangrijker om ze te verenigen en in één ploeg te laten spelen. Ze zijn bij hun clubs ontzettend belangrijk, maar het is mijn taak als bondscoach om ze samen tot het sterkst mogelijke team te smeden.” Wat dan met Nainggolan? “Ook in die kwestie moet ik de ploeg voorop stellen en de balans binnen het team bewaren. Dat is mijn belangrijkste taak en die gaat gepaard met harde beslissingen”, is Martinez duidelijk.

Afgewerkt product

Over Romelu Lukaku heeft de bondscoach niets anders dan lof. “Romelu heeft één uitzonderlijke kwaliteit en dat is doelpunten scoren. Dat is de reden waarom clubs veel geld neertellen voor een dergelijke speler. Toen ik hem naar Everton haalde, was hij nog geen afgewerkt product. Ik heb hem in die periode zien uitgroeien tot een van de beste spitsen ter wereld. Romelu is sterk, snel, technisch ook. Hij kan fungeren als aanspeelpunt of counterspits. Dat maakt hem uniek. Hij is ook nog maar 24 en heeft de mentaliteit om steeds beter te willen zijn. Hij zal alleen nog maar groeien.”