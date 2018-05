Martinez nog tot 2020 bij Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martínez verlengt morgen zijn contract als bondscoach van de Rode Duivels tot en met Euro 2020. Zijn huidige verbintenis liep af na het komende WK in Rusland. Zopas zijn in afrondende gesprekken de laatste puntjes van de overeenkomst afgehandeld.

Het nieuwe contract is een verrassing. Lange tijd zag het ernaar uit dat Martínez na de Wereldbeker wilde terugkeren naar de Premier League. Meteen ook de reden waarom de federatie snuffelde bij Michel Preud’homme.

Maar omdat de voorbije maanden de bondscoach liet verstaan dat hij tóch openstond voor een langer verblijf én omdat Preud’homme de voorkeur gaf aan een avontuur bij Standard – dat akkoord zal na de play-offs officieel bekend worden –, gingen de voetbalbond en Martínez in de afgelopen weken samenzitten.

De Raad van Bestuur van de KBVB en technisch directeur Chris Van Puyvelde zijn alvast vol lof over het werk van Martínez, die bij de zwaargewichten in de kleedkamer van de Rode Duivels evenmin niet slecht ligt. Martínez op zijn beurt leeft en werkt graag in België.

Nieuwe generatie

Martínez enerzijds en Mehdi Bayat en Bart Verhaeghe anderzijds, die beiden namens de bond de onderhandelingen leidden, zaten tijdens de onderhandelingen over een nieuw contract tot 2020 al snel op dezelfde golflengte. Martínez en zijn staff zullen niet (veel) meer gaan verdienen. De Spanjaard heeft nu 1 miljoen euro jaarlijks.

Martínez wil na het WK meewerken aan de doorstroming van de nieuwe generatie Rode Duivels. Hiermee komt duidelijkheid omtrent de bondscoach voor de start van Wereldbeker, wat de rust rond de Rode Duivels moet ten goede komen.