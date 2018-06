Martinez neemt Kompany mee naar Rusland

Bondscoach Roberto Martinez maakte zojuist zijn 24-koppige selectie voor het WK in Rusland bekend. Hij neemt de geblesseerde Vincent Kompany voorlopig mee, Laurent Ciman zit in de selectie als zijn vervanger.

De afvallers zijn bekend: Matz Sels, Christian Kabasele, Jordan Lukaku en Christian Benteke. Leander Dendoncker en Adnan Januzaj zijn er alvast bij. Laurent Ciman is als nummer 24 stand-in voor Kompany.

"Kompany presteert sterk op training, zijn leiderschap is belangrijk voor ons. We willen hem er absoluut bij en daarom gaan we voor hem de tijd nemen die we krijgen", zegt Martinez. "Reglementair kan dat tot de dag voor onze eerste wedstrijd. Vandaar deze uitzonderlijke beslissing. Over zeven à tien dagen weten we of Kompany klaar geraakt. Als hij op 17 juni niet fit is, zal hij er niet bij zijn."

Dit zijn de 24 geselecteerden: - Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels - Verdedigers: Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Laurent Ciman (reserve), Dedryck Boyata - Middenvelders: Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Axel Witsel, Marouane Fellaini, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard, Youri Tielemans - Aanvallers: Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Adnan Januzaj

Op naar WK Voor de Rode Duivels volgen er nog oefenwedstrijden tegen Egypte (woensdag) en Costa Rica (11 juni), vooraleer de selectie op woensdag 13 juni afzakt naar Moskou.

Op 18 juni openen de Belgen hun WK met de wedstrijd tegen het haalbare Panama, vijf dagen later volgt het duel met Tunesië. De clash tegen Engeland op de slotspeeldag wordt pas op 28 juni gespeeld, de eventuele achtste finales staan op 2 en 3 juli op het programma.