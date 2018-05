Martinez: "Nainggolan meenemen was vergissing geweest"

Bondscoach Roberto Martinez heeft zondag in een interview gezegd dat het een "grote vergissing zou zijn" om Radja Nainggolan te selecteren voor het WK in Rusland. "Ik wist dat de beslissing me niet populair zou maken. Het zou veel makkelijker zijn om anders te kiezen, maar dat zou een grote vergissing voor iedereen zijn", vertelde de Spanjaard in een interview met Proximus Sports.

Martinez blikte in het interview vooruit op het WK van Rusland volgende maand, maar liet ook zijn licht schijnen op de voorbereiding van de komende dagen en weken. Een onvermijdelijk thema was de WK-selectie, die afgelopen week heel wat stof deed opwaaien. In een ruime voorselectie van 28 Rode Duivels was immers geen plaats voor middenvelder Radja Nainggolan van AS Roma.

“Moeilijke beslissingen”

"Het makkelijkste zou zijn om de 23 namen te kiezen die iedereen in de buitenwereld had verwacht. Maar dan kom je op het WK tot de constatatie dat die spelers niet presteren zoals we het willen", beet Martinez van zich af. "Ik moet moeilijke beslissingen nemen, niet omdat ik dat graag doe. Ik beslis op basis van prestaties voor de nationale ploeg en op basis van de verschillende rollen die deze groep nodig heeft."

"Ik beslis op professionele en eerlijke wijze op basis van informatie die we in een periode van twee jaar hebben verzameld. Niet op basis van de laatste twee of drie weken", aldus de bondscoach. "Het zou veel makkelijker zijn om een andere beslissing te nemen, maar dat zou uiteindelijk een grote vergissing geweest zijn voor iedereen. Het zou niet de juiste keuze geweest zijn."

"Voor de selectie maak ik gebruik van de structuur van de Belgische voetbalbond. Ik baseer me op de informatie die ik heb. Daarnaast moet je met trainers gaan praten, met de mensen die dagelijks werken met onze spelers. En dan kijk je natuurlijk ook naar de rol die ze in de nationale ploeg kunnen vervullen", vertelde Martinez. "Ik selecteer niet op basis van namen. Ik selecteer spelers die voor het nationale team een topprestatie kunnen afleveren. Sommige beslissingen maken je niet populair, maar dat is de job van de bondscoach."

Maar 23 spelers

"Hoe je het ook draait of keert: er zijn spelers die het verdienen om het WK te spelen, maar de selectie niet zullen halen. Zo werkt het jammer genoeg. Ik kan maar 23 spelers meenemen. We hebben nu een voorselectie van 28 gemaakt. Er zijn nog vier of vijf jonge spelers die eigenlijk genoeg getoond hebben om erbij te zijn. En dan zijn er enkele spelers die afvallen, gewoon omwille van het feit dat je er maar een beperkt aantal kan selecteren."

“De emoties en de passie bij de fans zie ik als een positief verhaal. De mensen geven om de Rode Duivels. Maar ik denk ook niet dat de fans verwachten dat de bondscoach de makkelijke beslissingen neem", zei de Catalaan. "Zo werkt het in een democratie: iedereen heeft zijn mening en gevoelens en mag die ook uitdrukken. Als bondscoach hoef ik geen oordeel te vallen over de uitlating in de pers. Mijn job is het team zo goed mogelijk voor te bereiden op het WK."