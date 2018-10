Martinez: "Ik wil Thierry Henry bedanken"

Thierry Henry is voorlopig nog steeds assistent-bondscoach van de Rode Duivels. Al wordt het alsmaar duidelijker dat hij wellicht zal vertrekken naar het Franse AS Monaco. Roberto Martinez bedankte Thierry Henry alvast uitvoerig na de wedstrijd. "Thierry is een jonge ambitieuze coach die zich bij ons heeft ontwikkeld. We zien wel wat er gebeurt en we zijn er om hem te helpen."

Er zijn al langer speculaties rond een vertrek van Thierry Henry bij de Rode Duivels. Vorige week werd hij nog nadrukkelijk genoemd bij het Engelse Aston Villa en nu trekt AS Monaco nadrukkelijk aan zijn mouw. Volgens het Franse L'équipe wordt hij maandag voorgesteld als nieuwe coach. Maar dat wou Roberto Martinez na de wedstrijd tegen Zwitserland nog niet bevestigen. De toon van z'n interview verraadde wel dat een vertrek van Henry er zit aan te komen.