Martínez: "Hebben wat we wilden: 3 punten"

Bondscoach Roberto Martínez is tevreden met de WK-start van de Belgen, een 3-0 zege tegen Panama. "We hebben wat we wilden: de drie punten", vertelde de Spanjaard tijdens een persconferentie vandaag.

"Ik ben heel blij met de overwinning", stak Martínez van wal. "We waren in de eerste helft misschien iets te voorzichtig, maar groeiden in de partij. Ook niet vergeten dat Panama stug verdedigde, zeker in de eerste periode. Ik geef hen daarvoor een pluim. Maar de reactie en ingesteldheid van mijn spelers nadien stemde me tevreden, met de drie doelpunten en de clean sheet."

Kompany en Vermaelen

Martínez gaf ook een update over Vincent Kompany en Thomas Vermaelen, die elk na een blessure aan hun terugkeer timmeren. "Ik verwacht dat Vincent over twee à drie dagen bij de groep kan aansluiten.”

“Voor de partij tegen Engeland zou hij speelklaar moeten geraken. Hetzelfde geldt voor Thomas, waarvan we verwachten dat ook hij de volgende dagen aansluit. We mikken met hem op de match tegen Engeland, voor Tunesië willen we hem geen druk opleggen.”

Tevreden over Boyata

“Ik wil ook benadrukken dat ik heel tevreden ben over Dedryck Boyata (hun vervanger centraal achterin). Hij maakte tegen Panama een goed WK-debuut", besloot Martínez.