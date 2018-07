Martin wint 6de rit, Van Avermaet blijft in het geel

De Ier Daniel Martin (UAE-Team Emirates) heeft de zesde etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Greg Van Avermaet (BMC), die twaalfde werd, behoudt de gele leiderstrui.

Na 181 kilometer kwam Martin als eerste over de meet op de Mûr-de-Bretagne. Hij had één seconde voorsprong op de Fransman Pierre Latour. De Spanjaard Alejandro Valverde werd derde op drie seconden. De top vijf werd vervolledigd door de Fransman Julian Alaphilippe en de Pool Rafal Majka. Van Avermaet was de eerste Belg op de twaalfde plaats.

Pech voor Dumoulin

Op ruim vijf kilometer van de meet kreeg Tom Dumoulin een lekke band, een streep door de rekening voor de Nederlandse kopman van Team Sunweb. Ook de Fransman Romain Bardet had in het slot af te rekenen met pech.

In de stand heeft Van Avermaet drie seconden voorsprong op de Brit Geraint Thomas. Zijn Amerikaanse ploeggenoot Tejay van Garderen volgt op vijf seconden.

Morgen staat de zevende etappe op het programma, een rit over 231 kilometer tussen Fougères en Chartres.