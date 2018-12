Martin Solveig vraagt vrouwelijke winnares Gouden Bal om te twerken

Wat een historisch moment in het vrouwenvoetbal en de geschiedenis van de Ballon d’Or moest zijn, is gisteravond laat in Parijs uitgedraaid op een sisser. Dj en co-presentator Martin Solveig vroeg Ada Hegerberg, de vrouwelijke winnares, om te twerken.

In de 62-jarige geschiedenis van de Ballon d’Or, de meest prestigieuze individuele trofee in het voetbal, was er dit jaar voor het eerst ook een trofee voor de beste vrouwelijke speelster. Eindelijk, zou je dan zeggen, alleen verpestte de Franse dj en co-presentator Martin Solveig deels het moment van glorie voor de Noorse Ada Hegerberg. De 23-jarige aanvalster van Lyon kwam als de beste naar voor uit een shortlist van veertien andere genomineerden. Ze scoorde het voorbije seizoen 42 keer, waarvan vijftien stuks in de Champions League - competitie die de Franse club voor de derde opeenvolgende keer won.

"Neen"

Hegerberg toonde duidelijk wat ze van de vraag om te twerken van Solveig vond: ze antwoordde meteen ‘neen’, keek bedenkelijk en draaide haar rug naar de dj. Ook Kylian Mbappé, de nieuwste ster aan het Franse voetbalfirmament, vond het duidelijk een vreemd moment. Even daarvoor danste de spits van PSG, als winnaar van de Kopa-Trofee als beste jongere, nog wel vrolijk op de tunes van Drake’s ‘God’s Plan’ samen met Solveig.

Solveig, die samen met de gewezen Franse voetballer David Ginola de avond presenteerde, kreeg er op de sociale media en vooral Twitter zwaar van langs. Wat hij al snel in de gaten kreeg en waarna hij zich meteen zelf naar het medium begaf om door het stof te kruipen.

Excuses

In zowel een video-boodschap als een aparte post excuseerde Solveig zich en stelde hij dat het louter als grapje bedoeld was. “Ik sta er eerlijk gezegd van te kijken wat ik allemaal lees op het internet”, aldus Solveig, op onder andere Tomorrowland een vaste en erg graag geziene klant. “Natuurlijk wilde ik niemand beledigen. Mijn niveau van het Engels en de Engelse cultuur laat duidelijk te wensen over. Ik wist niet dat dit als beledigend kon ervaren. Dit was een grap, waarschijnlijk wel een slechte. Ik wil me dan ook bij iedereen excuseren die zich beledigd voelt. Sorry hiervoor. En proficiat voor Ada. Mijn punt was: ik vraag vrouwen niet om te twerken maar om te dansen op een nummer van Sinatra. Wat we uiteindelijk ook gedaan hebben. De mensen die mijn carrière al twintig jaar volgen weten dat ik iemand ben die respect hoog in het vaandel draagt en zeker het respect naar vrouwen toe.”

"Geen grote zaak"

Hegerberg en Solveig dansten inderdaad nog op Sinatra’s ‘Fly Me to the Moon’ en achteraf maakte de voetbalster geen grote zaak van het voorval. Bij de BBC stelde ze dat ze de dj begreep als wou hij er geen kwaad mee doen. “Hij kwam na de show naar me toe en vertelde me hoe spijtig hij het vond, aldus Hegerberg. “Op het moment zelf voelde ik me eerlijk gezegd niet aangevallen. Ik was gewoon blij te kunnen dansen op Sinatra en de Ballon d’Or te winnen.” Opvallend is dat Hegerberg net wel de grote kloof tussen mannen en vrouwen in het voetbal aanklaagde en haar frustratie uitte als dat ze leeft in een mannenwereld. Zo weigert ze nog voor de Noorse nationale ploeg te spelen omdat ze vindt dat ze veel minder betaald worden dan de mannen en zich in andere omstandigheden moeten voorbereiden op de matchen. “Er moet nog veel gebeuren voor vrouwen in het voetbal”, stelde ze. “Het draait allemaal om respect en dat respect is er lang niet altijd. Ik wens de nationale ploeg wel het beste toe (volgend jaar wordt het WK in juni gespeeld, nvdr). We bewandelen gewoon een verschillende weg momenteel.”

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R — Martin Solveig (@martinsolveig) 3 december 2018