Marek Hamsik trekt naar ploeg van Carrasco

De Slowaak Marek Hamsik trekt naar het Chinese Dailian Yifang, en wordt daar een ploegmaat van Rode Duivel Yannick Carrasco. Dat heeft de advocaat van Napoli bevestigd. De Italianen ontvangen 20 miljoen euro voor hun aanvoerder.

De transfer van de 31-jarige Slowaak had heel wat voeten in de aarde. Omdat er geen akkoord werd gevonden over de betaling van de transfersom, stelde Napoli de transfer uit. Uiteindelijk vonden de Chinezen toch een akkoord met de club van Dries Mertens.

Recordhouder

Napoli verliest met Hamsik een absolute sterkhouder. Hij voetbalde er sinds 2007 en won twee keer de Italiaanse beker.

Met 121 doelpunten in 520 wedstrijden is Marek Hamsik de topschutter aller tijden bij Napoli, hij scoorde er zelfs meer dan Diego Maradona.

Negen miljoen per jaar

De Slowaak zal in China jaarlijks negen miljoen euro verdienen en tekent er een contract van 3 jaar.

Voor Dailian Yifang is dit een belangrijke versterking, nadat het een jaar geleden flankaanvaller Yannick Carrasco naar China haalde. De Rode Duivel verdient er zo'n 10 miljoen per jaar.