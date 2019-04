Marc Coucke komt aan in Anderlecht na inval politie: "ik weet maar evenveel als jullie"

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke is aangekomen bij zijn ploeg Anderlecht. Vanmorgen deed de politie onder meer in Neerpede huiszoekingen in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken.

"ik denk dat de mensen het recht hebben dat ik even met hen ga spreken." Zei hij in een korte verklaring aan VTM NIEUWS.

De politie is vanmorgen binnengevallen op het oefencentrum en het constant Vanden Stockstadion van RSC Anderlecht en de Voetbalbond. De speurders onderzoeken de financiële constructies rond de uitgaande transfer van spits Aleksandar Mitrovic naar de Engelse voetbalclub Newcastle. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

Volgens verschillende media onderzoekt het gerecht ook de rol van topmakelaar Pini Zahavi bij die transfer maar daarover geeft het federaal parket geen commentaar. Er wordt enkel meegedeeld dat het gaat om "een zéér bekende makelaar".

Een dertigtal agenten vielen binnen. Ze voeren een onderzoek naar witwaspraktijken en spelersmakelaars. Het parket is al een tijdje bezig met het onderzoek. De zaak heeft niks te maken met de operatie 'Propere Handen'.

In dat onderzoek vielen speurders woensdag binnen op het trainingscentrum van de club in Neerpede, in het stadion van RSC Anderlecht en in Schaarbeek, bij het makelaarsbureau One Goal Management.

Dat bureau zou destijds mee de transfer van Mitrovic geregeld hebben maar minstens voorlopig is daar niemand bereikbaar voor commentaar. Ook is er sprake van een huiszoeking bij een voormalige advocaat van de Brusselse voetbalclub maar daarover geeft het federaal parket geen commentaar.

Daarnaast zijn de speurders ook binnengevallen bij de voetbalbond. Die verleent zijn volledige medewerking zegt de woordvoerder Stefan Van Loock aan VTM NIEUWS.

De inval bij de bond is intussen voorbij, zegt Van Loock ook. Er werden een aantal documenten meegenomen omtrent transfers, die bij de Affiliation Manager van de KBVB aangemeld moeten worden. Waar de speurders precies naar op zoek waren, is ook bij de voetbalbond niet helemaal duidelijk.

De speurders zouden onder andere de transfer van Aleksandar Mitrovic naar Newcastle viseren. De Servische spits trok in juli 2015 voor 15 miljoen euro van Anderlecht naar het noorden van Engeland, waar hij een vijfjarig contract ondertekende.

Documenten rond die transfer zijn op de verscheidene locaties meegepakt. Momenteel speelt Mitrovic, die in de wintermercato van 2018 dicht bij een ultieme terugkeer naar Anderlecht stond, voor het al uit de Premier League gedegradeerde Fulham.