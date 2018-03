Mannaert: "Druk ligt bij de achtervolgers"

Vincent Mannaert, algemeen manager van Club Brugge, schat de kans op een 15de titel hoog in. “We hebben de competitie gedomineerd en de druk is hoger bij de achtervolgers.” Club Brugge start de race naar de titel met zes punten voorsprong op grote concurrent Anderlecht.

De 43-jarige Mannaert heeft dus duidelijk een goed oog in de titel voor zijn Club Brugge. “We staan bovenaan en hebben de reguliere competitie gedomineerd. Het vertrouwen is er, maar de druk zal nog hoger zijn bij de achtervolgers”, weet Mannaert.

“We moeten ons vooral op onszelf focussen. En als we dat doen, ben ik ervan overtuigd dat we in staat zijn om ook de play-offs tot een goed einde te brengen”, zegt Mannaert vol vertrouwen. "We denken echt niet aan de kans dat we naast de titel zouden grijpen."

Club Brugge speelt maandag zijn eerste wedstrijd van de play-offs thuis tegen KRC Genk. Eerste achtervolger Anderlecht opent zondag in eigen huis tegen AA Gent.