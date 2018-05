Mancini verlaat na 1 seizoen al Zenit

Roberto Mancini (53) zal deze zondag een laatste keer op de bank van Zenit Sint-Petersburg zitten. Mancini en de Russische topclub hebben na onderling overleg het contract ontbonden. Dat bevestigt Zenit op hun site.

“De club wenst Roberto Mancini heel veel succes voor de toekomst en dankt hem voor de tijd in Sint-Petersburg”, schrijft de Russische club in een statement. De 53-jarige Italiaan nam in 2017 het roer over van de Roemeen Mircea Lucescu. Mancini kon helaas nooit schitteren met Zenit. Zo staat de club op een teleurstellende vijfde plaats met vijftig punten. Onder leiding van Mancini won Zenit maar 21 van de 44 wedstrijden.

Door zijn vertrek bij Zenit ligt de weg nu wijd open om de nieuwe Italiaanse bondscoach te worden. Roberto Mancini staat met Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes) op de shortlist van de Italiaanse voetbalbond. Dat melden verschillende Italiaanse kranten.

Zenit and Roberto Mancini have reached an agreement to mutually part ways. Today's game will be his last match at Zenit



More details: https://t.co/bf7ILb2BOG pic.twitter.com/nuqRRBmgTN