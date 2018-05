Mancini nieuwe bondscoach van Italië

Italië heeft een nieuwe bondscoach. Roberto Mancini volgt Ciampiero Ventura op, die er niet in slaagde Italië naar het WK in Rusland te loodsen. De 53-jarige Mancini komt over van Zenit Sint-Petersburg.

Het was al lang een gerucht, maar maandagavond werd het nieuws bevestigd: Roberto Mancini, ex-coach van onder andere Manchester City, zal Italië weer uit het slop moeten halen. De WK-kwalificatie eindigde voor La Squadra Azzurra op een serieuze domper. Ventura haalde met Italië de eindronde van het WK in Rusland niet.

Aanvankelijk leek Carlo Ancelotti de opvolger te worden van Ventura, maar hij wees af. Mancini kwam in beeld, maar eerst moest zijn contract bij Zenit ontbonden worden. Dat gebeurde gisteren en dus lag de weg open voor de Italiaanse coach. Zijn eerste opdracht wordt de oefeninterland tegen Saudi-Arabië op 28 mei.