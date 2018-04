Manchester City is kampioen

Manchester City heeft de Premier League gewonnen. Eerste achtervolger Manchester United verloor in eigen huis met 0-1 van degradatiekandidaat West Bromwich. Een doelpunt van Jay Rodriguez was genoeg om de drie broodnodige punten mee naar huis te nemen.

Manchester City staat zestien punten voor op Manchester United. Dat puntenverschil maakt het onmogelijk om de Citizens nog in te halen. Nadat het titelfeestje vorige week werd uitgesteld door United na een gekke tweede helft, kunnen Guardiola en co nu eindelijk feestvieren.

Champions!!!!!! What a great feeling!! So happy to be able to share another trophy with our amazing fans!#ManCity #SharkTeam#Champions pic.twitter.com/8CqCtyX7vi