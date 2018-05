Man City viert uitbundig de titel

Manchester City heeft gelijk gespeeld tegen Huddersfield Town in een doelpuntloos duel. Het team van Guardiola vierde zijn vijfde titel al op 15 april, na een thuisnederlaag van Manchester United op de 34ste speeldag. De laatste dateerde van 2014 toen Manuel Pellegrini nog coach was. Kevin De Bruyne verliet het veld in de 67ste minuut, terwijl Laurent Depoître het laatste halfuur mocht invallen.

