Maken Engeland en Kroatië favorietenrol waar?

Engeland en Kroatië starten deze middag als favoriet aan hun kwartfinale op het WK, maar ze zullen tegen respectievelijk Zweden en gastland Rusland de kwalificatie niet cadeau krijgen.

Engeland treft Zweden om 16 uur (Belgische tijd) in Samara. De Three Lions hebben met Harry Kane, al goed voor zes doelpunten dit WK, een echte goaltjesdief in de rangen maar Zweden toonde dit toernooi al meermaals over een stevig verdedigend blok te beschikken. In drie van hun vier tot dusver gespeelde wedstrijden konden de Scandinaviërs de nul houden. Alleen uitgerekend Duitsland, dat als wereldkampioen de groepsfase niet overleefde, slaagde erin doelman Robin Olsen te verschalken.

Op papier lijken de Engelsen favoriet maar bondscoach Gareth Southgate is op zijn hoede. "Zweden wordt vaak onderschat. Ik heb veel respect voor hen. Bij Zweden is het geheel altijd meer dan de som van de delen."

Stunt Rusland opnieuw?

Vanavond (20u) gaat Rusland na de verrassende kwalificatie tegen Spanje op zoek naar een nieuwe stunt tegen Kroatië. De nummer 70 op de FIFA-ranking startte als kneusje aan het WK voor eigen volk, maar is inmiddels uitgegroeid tot een gevaarlijke outsider. "Ik hoop dat de belangrijkste wedstrijden nog voor ons liggen. We hebben een doel, een missie, en dat geldt ook voor morgen", vertelde de Russische coach Stanislav Cherchesov daags voor de kwartfinale tegen Kroatië in Sotsji.

Bij de Kroaten hopen ze dat het team met vedetten Modric en Rakitic even goed kan doen als de generatie Suker-Boban-Stanic. Die werd op het WK '98 in Frankrijk derde. Aanvoerder Modric verwacht tegen de Russen geen wandeling in het park. "Rusland is een lastige ploeg om tegen te spelen. Ze zijn goed organiseerd en lopen veel", weet de middenvelder van Real Madrid. "De Russen verdienen hun plaats in de kwartfinales en ze willen vast nog meer. Tegen Rusland en hun supporters spelen wordt ongetwijfeld spectaculair."