Macron ontvangt Franse spelers in Elysée

De Franse wereldkampioenen zijn vandaag na een triomftocht op de Champs-Elysées ontvangen in de ambtswoning van president Emmanuel Macron, het Elysée. Macron vroeg de voetballers om zeker niet te veranderen.

De wereldkampioenen waren eerder ook al later dan de bedoeling was teruggekeerd in eigen land. Een dag na de triomf in de WK-finale tegen Kroatië (4-2) stapte aanvoerder Hugo Lloris als eerste het vliegtuig op luchthaven Roissy- Charles de Gaulle in Parijs uit om de beker aan zijn landgenoten te tonen.

Bovenaan de trap werd hij begroet door minister van Sport Laura Flessel. Het hele team begaf zich daarna naar een podium op het tarmac voor een groepsfoto.

Jonge sporters

Na de busrit door hartje Parijs wachtte de wereldkampioen nog een ontvangst bij president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte, die voor deze speciale gelegenheid veel jonge Franse sporters hadden uitgenodigd.

"Verander niet", sprak Macron de voetballers toe. "Bedankt om ons deze beker te bezorgen, bedankt om ons trots te maken, bedankt dat jullie je shirts voor ons hebben natgemaakt en bedankt dat jullie een eenheid vormden."

Maar Macron vond ook dat de spelers de verantwoordelijken van de clubs waar ze als jongeren speelden, en die hen dus gevormd hebben, niet mogen vergeten. Net zoals de ouders die hun tijd niet hebben geteld om jullie er naartoe te brengen. "Vergeet nooit waar jullie vandaan komen", besloot hij.