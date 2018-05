Lyon verslaat Wullaert in CL-finale

De vrouwen van Olympique Lyon hebben in de Oekraïense hoofdstad Kiev de finale van de Champions League gewonnen, voor de derde keer op rij. Tessa Wullaert viel bij de rust in voor de Duitsers. Alle goals vielen in de verlengingen. Wolfsburg kwam op voorsprong, waarna het Franse team driemaal scoorde in zes minuten.

Beide ploegen beten negentig minuten lang hun tanden op elkaar stuk en dus gingen we naar verlengingen. Na twee minuten in die verlengingen zette de Deense spits Pernille Harder Wolfsburg op voorsprong. Vlak nadien pakte Alexandra Popp van Wolfsburg een tweede gele kaart en moesten de Duitsers verder met tien.

Lyon maakte meteen gebruik van die numerieke meerderheid en scoorde via Amandine Henry en Eugenie Le Sommer twee keer in amper drie minuten. Lyon diepte de score nog uit tot 1-4. Zo wint Olympique Lyon voor de derde keer op rij de Champions League, hun vijfde titel sinds de oprichting van de competitie.

De 25-jarige Wullaert grijpt dus bij haar afscheid bij Wolfsburg naast de beker met de grote oren. De Red Flame, die sinds 2015 voor de Duitse topclub voetbalt, heeft immers eerder al te kennen gegeven dat ze na dit seizoen bij Wolfsburg vertrekt. Een nieuw team ligt nog niet vast, maar de aanvalster trekt zo goed als zeker naar de Engelse competitie. Wolfsburg pakte eerder de landstitel en won de Duitse beker.