Lutsenko wint tweede rit in Oman

Kazachs kampioen Alexey Lutsenko heeft vandaag de tweede rit in de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. Na een aanval in de heuvelachtige finale kwam hij alleen over de streep. De Noor Alexander Kristoff blijft leider.

Na de vlakke openingsetappe van gisteren trok het peloton op de tweede dag van de Ronde van Oman de heuvels in. Onderweg naar Al Bustan stonden vier gecategoriseerde beklimmingen op het programma.

Drie Belgen

Al in de eerste kilometer trokken drie Belgen in de aanval: Jérôme Baugnies, Preben Van Hecke en Lionel Taminiaux kregen het gezelschap van de Spanjaard Bagues.

Ook Greg Van Avermaet had zijn zinnen gezet op deze rit. Dat bleek uit de flinke tempoversnelling van zijn Team CCC.

Ultieme versnelling

16 kilometer voor de finish was het liedje van de vluchters uitgezongen. Op de pittige slothelling van 8 procent, voerde Alexey Lutsenko de forcing. Hij hield stand en kwam als eerste over de top.

Morgen wacht opnieuw een heuvelachtige rit in Oman. Na 195 kilometer ligt de finish bovenop een helling in Qurayyat.