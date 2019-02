Lutsenko klopt Van Avermaet en wint opnieuw in Oman

Alexey Lutsenko (Astana) heeft de derde etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Kazachs kampioen neemt daardoor de leiderstrui over van Kristoff. Greg Van Avermaet kwam als derde renner over de streep.

Lutsenko verovert door zijn tweede etappewinst in drie dagen de leiderstrui. In het klassement telt hij 18 seconden voorsprong op Herrada en 20 op Van Avermaet.

Vluchters

Preben Van Hecke was vlak na de officiële start de eerste om in de aanval te gaan. De renner van Sport Vlaanderen-Baloise was gisteren ook al de meest strijdlustige renner.

Van Hecke kreeg het gezelschap van negen andere renners, waaronder zijn ploegmaat Piet Allegaert.

Waaiervorming

Nog voor de twee laatste hellingen barste de oorlog in het peloton al los. Een eerste waaier zonderde zich af, met daarin onder meer Kristoff, Van Avermaet en Lutsenko.

In de kopgroep liet Preben Van Hecke samen met Niccolo Bonifazio de medevluchters achter. Zij werden echter snel gegrepen door een compact peloton.

Slotklim

Nadien werd die groep opnieuw uit elkaar gegooid en vormden CCC en Astana een waaier. Ook Kristoff was nog mee, maar de Noor moest afhaken op de slotklim en daardoor zou hij zijn leiderstrui verliezen.

Op die laatste helling was het uiteindelijk Lutsenko die andermaal de sterkste bleek. Hij won met een seconde voorsprong voor Herrada, Van Avermaet en Rui Costa. Onze landgenoten Eliot Lietaer en Oliver Naesen finishten enkele seconden nadien, respectievelijk zesde en zevende.

Morgen staat er een etappe van 129 kilometer op het programma, met onderweg een vijftal hellingen. Lutsenko moet zijn leiderstrui verdedigen om net als vorig jaar de Ronde van Oman te winnen.