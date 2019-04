Lukaku: "We moesten met meer geloof spelen"

Romelu Lukaku was niet tevreden met het verlies gisteren tegen Barcelona in de Champions League. Manchester United ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen de Spaanse topper. "We moesten met meer geloof spelen", zegt de Rode Duivel aan VTM NIEUWS.

Toch wil 'Big Rom' de strijd nog niet opgeven. "Het is niet dezelfde wedstrijd als tegen Parijs, dit is een ploeg met meer kwaliteit, maar je moet er gewoon geloof in hebben", zegt hij nog.

In de vorige ronde van het toernooi zorgde Man U voor een stunt van formaat: na een 0-2-nederlaag op eigen veld, gingen ze met 1-3 winnen op het veld van Paris Saint-Germain en gingen zo alsnog door.