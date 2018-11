Lukaku speelt niet mee tegen Zwitserland

De Rode Duivels doen het ook in de laatste groepswedstrijd voor de Nations League zonder Romelu Lukaku. De spits vliegt niet mee naar Zwitserland. De hamstring speelt hem nog altijd parten. Net als tegen IJsland draagt Michy Batshuayi, toen goed voor twee goals, de aanval.

Over Jose Mourinho worden veel complottheorieën vermeld. Toch wordt er achter zijn acties vaak te veel gezocht. Ook achter zijn aanwezigheid, donderdagavond tijdens België-IJsland. Mourinho, zo schrijven enkele kranten en websites vandaag, zou speciaal naar Brussel zijn afgezakt om er zich van te vergewissen dat Romelu Lukaku geen seconde zou spelen tegen IJsland. Een tripje met een privéjet over en weer om druk te zetten op bondscoach Roberto Martínez, zo werd gefluisterd. Mourinho heeft wel betere zaken te doen.

Ijsland

Ook omdat hij al sinds woensdagavond wist dat Lukaku niet in actie zou komen bij de Rode Duivels. Niet tegen IJsland, niet tegen Zwitserland. De tweet van de bond, donderdagochtend, was veelbetekenend: Romelu Lukaku is onbeschikbaar voor België-IJsland. Sindsdien hebben ze de spits bij de Rode Duivels ook niet meer gezien. Het was zijn definitieve forfait. En daarvan was Mourinho toen al op de hoogte. Ook stapte hij deze morgen niet mee op het vliegtuig naar Zwitserland. Van ‘Big Rom’ hoeven de Zwitsers dus geen schrik te hebben.

Batshuayi

Met Batshuayi aan de aftrap verloren de Rode Duivels nog geen enkele keer. Bovendien kan hij, als supersub, straffe stats voorleggen. Twaalf doelpunten in amper 827 minuten als Rode Duivel: niemand doet beter. Ook internationaal scoort Batsman goed: slechts drie nog actieve topspitsen zaten sneller aan twaalf treffers voor hun nationale ploeg, Batshuayi doet even goed als Neymar. En zeggen dat de aanvaller bij Valencia nauwelijks indruk kan maken.

Oh ja, Mourinho werd tijdens de voorbije interlandperiodes ook elders gespot. In september woonde hij Engeland-Spanje bij - hij haalde toen zelfs de headlines toen hij over een veiligheidslint struikelde. In oktober trok hij naar Montenegro-Servië. Op het eerste zicht ook een vreemde keuze, omdat er geen van zijn internationals op het veld stonden. Nemanja Matic had enkele dagen voordien afgehaakt met een blessure.