Lukaku zit echt lekker in zijn vel. De spits scoort aan de lopende band bij zijn club en maakte tegen Schotland zijn 49e interlandgoal. Toch moest hij even geleden van zich afbijten toen hij slachtoffer was van racistische uitlatingen van Cagliari-supporters. Hij wil het achter zich laten, maar zal zolang het nodig is van zich laten horen.