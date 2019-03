Lukaku matchwinnaar tegen Southampton met twee doelpunten

Romelu Lukaku heeft Manchester United voorbij Southampton geholpen. In de 89ste minuut zorgde de Rode Duivel met zijn tweede doelpunt voor de winning goal. Manchester United won de wedstrijd met 3-2.

Met een knap schot vanop 16 meter schoot Lukaku een tweede keer raak tegen Southampton. De spits plaatste de bal mooi in de hoek en doelman Gunn was geklopt: 3-2.

Twee keer op voorsprong

In de vreugde van de winning goal trok Lukaku zijn truitje uit en werd hij bestraft met een gele kaart.

Een half uur eerder had Lukaku ook al voor de voorsprong gezorgd. Met een knappe actie kapte hij een verdediger uit en zorgde hij voor de 2-1.

Afstandschot Pereira

Nadat United was gaan rusten met een 0-1 achterstand zorgde de Belgische Braziliaan Pereira voor de gelijkmaker met een knap schot.

Na de voorsprong voor United, die er dus via Lukaku kwam, maakte Southampton opnieuw gelijk via een vrije trap van Ward-Prowse

Penaltymisser

Na de 3-2 van Lukaku kreeg Pogba de kans om de score verder uit te diepen, maar de Fransman miste de penalty.

Vier goals in evenveel dagen

Romelu Lukaku verkeert plots in bloedvorm, want woensdag scoorde de spits ook al twee keer, op het veld van Crystal Palace.