Lukaku maakt 100ste goal in Premier League

Romelu Lukaku scoorde vandaag zijn honderdste goal in de Engelse Premier League. Hij zorgde voor de 1-0 tegen Swansea met een knappe goal . De spits van Manchester United is de jongste buitenlandse speler die de kaap van 100 goals behaald in Engeland.

Lukaku zit in topvorm en dat zette hij vandaag opnieuw in de verf tegen Swansea. De Belgische spits scoorde na vijf minuten zijn honderdste treffer in de Premier League. Daarmee treedt hij toe tot een select clubje. Lukaku verdeelde zijn 100 goals over 3 teams. Bij West Brom maakte hij er 17, hij legde er 68 in het mandje voor Everton en bij Manchester United zit hij voorlopig aan 15.