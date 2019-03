Lukaku, Boyata en Sels out voor interland tegen Cyprus

Romelu Lukaku moet definitief passen voor de EK-kwalificatie-interland van de Rode Duivels van morgen in Nicosia tegen Cyprus. Dat heeft de Belgische Voetbalbond vanochtend bevestigd op Twitter. Ook Dedryck Boyata (persoonlijke redenen) en Matz Sels (schouderblessure) zijn out.

Woensdag had bondscoach Roberto Martinez al laten optekenen dat 'Big Rom' out was voor de opener van de Duivels van donderdag tegen Rusland, nu blijkt dat de aanvaller ook onvoldoende hersteld is van zijn voetblessure om de verplaatsing naar Cyprus te maken.

Zonder Lukaku openden de Duivels hun EK-kwalificatiecampagne met een 3-1 thuiszege tegen Rusland, in die partij opteerde Martinez voor Michy Batshuayi als diepe spits. Cyprus haalde het in zijn eerste duel in groep I met duidelijke 5-0 cijfers van klein duimpje San Marino.