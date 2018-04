Luca Brecel sneuvelt op WK snooker

Luca Brecel (WS 13) heeft de eerste ronde (1/16e finales) op het WK snooker in het Engelse Sheffield niet overleefd. Hij verloor met 10-6 van de Engelsman Ricky Walden (WS 27).

Brecel stond na de eerste sessie 3-6 in het krijt en slaagde er in het Crucible Theatre niet meer in die achterstand goed te maken. Walden won meteen het eerste frame van de tweede sessie. Brecel kwam terug tot 4-7 maar bleef foutjes maken zodat Walden opnieuw kon uitlopen.

De Limburger pakte, met enkele knappe punten, het dertiende frame (5-8) en na een korte pauze ook het volgende, hardbevochten veertiende (6-8). Het vijftiende frame was weer een prooi voor Walden, die zo op een frame van de zege kwam (6-9). In het zestiende frame nam Brecel de leiding maar het was finaal Walden die aan het langste eind trok en zo de kwalificatie binnenhaalde.

Derde deelname

Voor de 23-jarige Brecel was het zijn derde deelname aan de hoofdtabel van het WK. Ook bij zijn debuut in 2012, op zijn zeventiende als jongste speler ooit, als in 2017 moest hij na de eerste ronde inpakken. De 35-jarige Walden staat op zijn zevende WK. In 2013 haalde de Engelsman de halve finales. Hij moest, in tegenstelling tot Brecel, drie kwalificatierondes afwerken om op de hoofdtabel te komen.

Trump of Wakelin

Walden speelt om een plaats in de kwartfinales tegen de winnaar van het onderonsje tussen zijn landgenoten Judd Trump (WS 4) en qualifier Chris Wakelin (WS 55).