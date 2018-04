Luc Devroe nieuwe manager Anderlecht

Luc Devroe is officieel de nieuwe sportieve directeur van Anderlecht. Dat laat de club weten op zijn website. Hij volgt Herman Van Holsbeeck op.

Het ontslag van Herman Van Holsbeeck lekte deze voormiddag uit en is nu ook bevestigd door Anderlecht. Luc Devroe begint meteen aan zijn nieuwe taak en heeft er zin in. "Mijn vader nam mij vroeger elk weekend mee naar de vier Brusselse clubs, waardoor ik geregeld in het Astridpark kwam en RSCA met veel respect ben beginnen volgen", legt Devroe uit. "Ik ben dan ook trots om de sportieve cel van de grootste club van het land te mogen leiden."

Ervaring

Devroe heeft al heel wat ervaring als sportief manager op het hoogste niveau. “Ik ben erg fier op wat ik in het verleden bij Club Brugge, KSV Roeselare en KV Oostende mee verwezenlijkt heb. Die ervaring zal ten goede komen aan wat wij hier met paars-wit willen bereiken.”

Bij Anderlecht is de jeugdwerking heel belangrijk. De nieuwe sportieve baas zal daar dan ook een prioriteit van blijven maken. “Ik hecht veel belang aan de scouting terwijl ook de jeugdopleiding een prioriteit voor ons is en blijft. Op die manier moet de huisstijl van paars-wit bewaard blijven en moeten we onze sportieve doelstellingen halen. We moeten per positie ook een dubbele bezetting nastreven, liefst met zoveel mogelijk jonge en Belgische spelers.”

Tandem Coucke - Devroe

Devroe zal net zoals bij KV Oostende samenwerken met voorzitter Marc Coucke. Samen behaalden ze voor het eerst Europees voetbal met KVO. “Het is vanzelfsprekend dat wij mekaar door en door kennen. Ik weet hoe hij in elkaar zit en omgekeerd. Na al die jaren is er een onverwoestbaar wederzijds respect tussen ons gegroeid.”

"Nieuwe mauve tijden"

Anderlecht stelde ook haar volledig nieuwe raad van bestuur voor. Die bestaat uit voorzitter Marc Coucke, sportief manager Luc Devroe, CEO Jo Van Biesbroeck, gedelegeerd bestuurder Michael Verschueren en verder ook Joris Ide, Claire Vanden Stock en Michael Schenk.

Coucke kijkt uit naar deze nieuwe start voor Anderlecht. “Dit nieuwe team is zeer gemotiveerd om, eendrachtig en met behoud van de historische waarden, alle fans van RSCA opnieuw mauve tijden te laten beleven.”