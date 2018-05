Losada neemt afscheid met doelpunt, assist én zege

In groep B van play-off 2 won Beerschot-Wilrijk in eigen huis met 3-1 van Eupen. Daarin zorgde Losada, bij zijn laatste wedstrijd als voetballer, voor een goal en een assist. Oostende sloot het seizoen af met een 3-1 overwinning tegen Antwerp. Sint-Truiden en Lokeren speelden 1-1 gelijk.

Bij de wedstrijd van Beerschot-Wilrijk tegen Eupen stond de afscheidnemende Losada centraal. De Argentijn had er duidelijk nog zin in en gaf zelfs een perfecte assist bij de goal van Mbombo. De Japanner Toyokawa bracht de bordjes weer in evenwicht met een mooie vrije trap. Maar zoals in een sprookje kon Losada voor een beslissende goal zorgen in zijn afscheidswedstrijd. Okotie maakte er nog 3-1 van.

Oostende kreeg op de laatste speeldag Antwerp op bezoek. Ghandri bracht de bezoekers op voorsprong na een discutabele hoekschop. Na de rust zorgde Zivkovic voor de verdiende gelijkmaker. Oostende ging nadien erop en erover met een kopbalgoal van Vandendriessche. Musona zorgde tien minuten voor tijd voor de definitieve doodsteek.

Lokeren wou zijn groepswinst extra in de verf zetten met een goed resultaat op het veld van Sint-Truiden. Bezus had daar geen horen naar en trapte STVV op voorsprong. Lang bleef de 1-0 niet op het scorebord staan, want vier minuten later zorgde Cevallos voor de gelijkmaker.