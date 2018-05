Lokeren wint en blijft leider in groep B

Lokeren heeft zijn leidersplaats verstevigd in groep B van play-off 2. Het ging met 1-3 winnen op het veld van KV Oostende. Eerste achtervolger Antwerp deed wat het moest doen en won met 2-1 van Eupen. In de andere wedstrijd boekte Sint-Truiden 3-2 winst tegen Beerschot-Wilrijk.

Lokeren trok naar de kust om zijn leidersplaats te verdedigen en deed dat ook met verve. Oostende kwam weliswaar op voorsprong via Bataille, maar doelpunten van Skulason, Hupperts en De Ridder zorgden voor de ommekeer. Oostende moest ook nog met z'n tienen verder na rood voor Bossaerts. Dankzij deze 1-3 overwinning staat Lokeren nog steeds aan de leiding en tellen ze drie punten meer dan dichtste achtervolger Antwerp.

De Antwerpenaren ontvingen Eupen in eigen huis. De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en dat resulteerde na een halfuur in een doelpunt. Ardaiz maakte een fabuleuze ren over het hele veld en werkte dan koeltjes af. Na de pauze kwam Eupen steeds beter in het spel en scoorde mirakelman Toyokawa de gelijkmaker. Een gelijkspel denk je dan, maar in de toegevoegde tijd zorgde Owusu nog voor de drie punten en een 2-1 overwinning.

Beerschot-Wilrijk trok met open vizier naar het veld van Sint-Truiden. Jonathan Legaer opende de score, maar Van Hyfte maakte gelijk met een mooie omhaal. Nadien zette Sint-Truiden de wedstrijd steeds meer naar hun hand en dat resulteerde ook in goals van Legaer en De Sart. Dom milderde nog tot 3-2, maar meer zat er niet in voor Beerschot-Wilrijk. Door deze overwinning behoudt STVV nog een waterkansje op groepswinst.