Lokeren vervangt Kruibeke in Brico Cross

Lokeren vervangt volgend seizoen Kruibeke in de Brico Cross. Het gaat om een eenmalige vervanging, aangezien Kruibeke het Belgisch kampioenschap organiseert in januari volgend jaar.

De Rapencross in Lokeren was in het verleden al twee keer een B-cross. Nu wordt ze voor het eerst als internationale A-wedstrijd georganiseerd. In het seizoen 2019-2020 neemt de Poldercross in Kruibeke opnieuw haar plaats in in de Brico Cross.

Dit seizoen won Mathieu Van der Poel de Poldercross voor Wout van Aert en Quinten Hermans. Bekijk de beelden hier nog eens opnieuw: