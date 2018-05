Lokeren groepswinnaar na felbevochten zege

Lokeren heeft zich verzekerd van groepswinst in groep B van play-off 2. Ze wonnen in eigen huis met 4-2 van Beerschot-Wilrijk en kunnen nu niet meer bijgebeend worden. In de andere groepswedstrijden won STVV op het veld van Antwerp, Oostende ging met 0-4 winnen in Eupen.

Na nog geen drie minuten bracht Cevallos Lokeren al op rozen. De Ecuadoriaan profiteerde van een te korte terugspeelbal en zorgde voor de 1-0. Wanneer Hupperts na tien minuten de tweede binnenschoot, leek de zege eigenlijk al binnen. Van Hyfte kon vanop de stip de aansluitingstreffer maken en vlak na de rust zorgde Octavio zowaar voor de 2-2. Lokeren panikeerde niet en kwam tot scoren, weliswaar via een owngoal van Romo. In de toegvoegde tijd legde Söder de 4-2 eindstand vast.

Op de Bosuil hadden zowel Antwerp als Sint-Truiden er duidelijk zin in. De bezoekers uit Limburg kwamen wel op een 0-2 voorsprong na goals van Legear en Akpom. Jaadi milderde in de tweede helft nog met een doelpunt, maar de zege zat er voor Antwerp niet meer in. Zo wint Sint-Truiden met 1-2 en wipt het over Antwerp naar de tweede plek.

In een kansloze eerste helft kwam Oostende toch op voorsprong tegen Eupen. Zivkovic was het snelst gevolgd bij een rebound en kon de 0-1 rustig binnen tikken. In de tweede helft maakte Musona er met een fraaie treffer 0-2 van. Diezelfde Zimbabwaan knalde niet veel later nog een strafschop over. Eupen ging op zoek naar een doelpunt, maar liep dan op tegen een vlijmscherpe counter van Oostende met Rezaeian als afwerker. In de slotfase diepte Gano de score zelfs uit tot 0-4. Zo kunnen de Oostendenaars de langste verplaatsing in onze competitie winnend afsluiten.