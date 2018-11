Lokeren blijft laatste na 2-4-nederlaag tegen Charleroi

Nieuw weekend, nieuwe nederlaag voor Sporting Lokeren. De Waaslanders gingen op Daknam met 2-4 onderuit tegen Charleroi - het tiende verlies al voor de Oost-Vlamingen. Ook onder Trond Sollied loopt het voorlopig niet voor Lokeren, dat vanavond nochtans op voorsprong klom via Hupperts. Maar Gholizadeh, Benavente, Osimhen en Perbet keerden de situatie nog helemaal om.

De opdracht was duidelijk voor Lokeren. Bij winst op eigen veld tegen Charleroi zouden de mannen van Trond Sollied de laatste plaats aan streekgenoot Waasland-Beveren laten. En dat werkte duidelijk motiverend voor de Waaslanders. Lokeren greep de Carolo’s meteen naar de keel, maar Miric mikte de beste kans op de 1-0 op de voet van Penneteau. Uitstel bleek echter geen afstel, want met een keurige krul zorgde Hupperts net voorbij het kwartier toch voor de verdiende voorsprong.

Lang kon Lokeren echter niet genieten van die bonus. Amper drie minuten na de 1-0 hingen de bordjes immers alweer gelijk. Gholizadeh trapte zijn eerste goal voor Charleroi vanaf links knap voorbij De Wolf. Ook na die twee treffers bleven de teams er vol voor gaan. Eerst zag Benavente zijn geweldige uithaal op de dwarsligger belanden en niet veel later trof ook Hupperts - via Penneteau - het doelhout. Goals vielen er nadien niet meer in de eerste helft.

Na de pauze was dat wel het geval. In minuut 57 mocht het uitvak nog eens rechtveren. Diaby verwerkte een voorzet wel heel slecht en de bal belandde in de voeten van Benavente. De Peruaan nam het geschenk in ontvangst: 1-2. Lokeren probeerde wel, De Ridder nam initiatief, maar de Waaslanders speelden weinig klaar. En zeker toen de snelle Osimhen tussen de lijnen kwam, was het voor Deschacht en co opletten geblazen op de tegenaanval.

Sollied bracht Saroka en Ceballos tussen de lijnen in de hoop om nog iets te creëren, maar het gevaar bleef van Charleroi komen. Eerst knalde Benavente voorlangs en wat later kopte Osimhen van dichtbij verdwaald schot over. Maar het bleek slechts uitstel van executie te zijn. De Wolf, nochtans één van de lichtpunten bij Lokeren, verkeek zich op een schot van de Nigeriaan, waardoor de 1-3 in het Lokerse doel dwarrelde. Diaby maakte er in het slot nog 2-3 van, maar in de toegevoegde tijd nam Perbet alle twijfels weg door de 2-4 in doel te knallen. Door de zege nadert Charleroi tot op 3 punten van de top-6 nadert, Lokeren blijft allerlaatste.