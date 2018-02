Loena Hendrickx 16de in kunstschaatsen

Loena Hendrickx is op de zestiende plaats geëindigd in het kunstschaatsen bij de vrouwen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De zege was voor de Russin Alina Zagitova. Zij schonk de olympische atleten uit Rusland op deze Spelen het eerste goud.

De achttienjarige Hendrickx schaatste in de Gangneung Ice Arena op de tonen van 'Diferente' van Gotan Project een zeer verdienstelijke kür die beloond werd met 116,72 punten. Daarmee kwam ze dicht in de buurt van haar persoonlijk record van 121,78 punten, dat ze vorige maand neerzette op het EK in Moskou waar ze knap vijfde werd.

Vier plaatsen winst

Een puntentotaal van 171,88 punten - ook weer boven haar persoonlijk record (176,91) van vorige maand op het EK - leverde haar uiteindelijk een zestiende plaats op. Ze boekte dus nog vier plaatsen winst, want ze was als twintigste in de tussenstand aan de vrije kür begonnen.

Met een zestiende stek doet ze net iets minder goed dan haar oudere broer Jorik, die eerder deze week bij de mannen als veertiende eindigde. Op het WK in Helsinki werd Loena Hendrickx al eens vijftiende.

Wereldrecord

Het goud in Pyeongchang ging naar de amper vijftienjarige Russische sensatie Alina Zagitova, die dankzij een wereldrecord al na de korte kür aan de leiding stond. De topfavoriete hield stand in de vrije kür en met een totaal van 239,57 punten haalde ze het - weliswaar nipt - van haar landgenote Evgenia Medvedeva (238,26), de tweevoudige wereldkampioene. Het brons ging naar de Canadese Kaetlyn Osmond (231,02).