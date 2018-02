In Maldegem wordt de vijfde manche van de Brico Cross gereden. Wereldkampioenen bij de vrouwen Sanne Cant staat aan de start. Bij de mannen ontbreken wereldkampioen Wout Van Aert - hij is op reis - en Mathieu Van der Poel - last van darmklachten. Maar jullie kunnen zowel de wedstrijden van de vrouwen als de mannen live volgen via deze livestream.