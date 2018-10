De Rode Duivels spelen voor de 127e keer de derby der lage landen tegen Nederland. De laatste ontmoeting met Oranje was twee jaar geleden in Amsterdam. Toen werd het 1-1. Voor Nederland is het zelfs al 27 jaar geleden dat het nog eens kon winnen van de Rode Duivels. Volg België - Nederland hier vanaf 20u20 op VTM of via deze livestream.